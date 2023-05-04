Мы верим в успех контрнаступления. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии, сообщает 24 Канал.

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По словам президента, для успеха прилагают максимум усилий. Не только военные, но и общество, заводы – наши предприниматели. Таким образом, армию усиливают каждый день.

Мы думаем, как подготовиться к контрнаступлению, и не думаем, что у нас может не быть успеха. Это не наш метод. У нас есть единственная цель и мы это понимаем,

– подчеркнул Зеленский.

Безусловный успех гарантировать нельзя

Впрочем, гарантировать успех не может никто. Зеленский тоже признает, что неправильно говорить об успехе, если погибают люди. Деоккупируя территории, Украина теряет людей и эти потери очень болезненны для страны.

Однако, в любом случае, Украина пойдет вперед и будет ожидать поддержки от наших партнеров.

Президент отметил, что ему непросто покидать Украину во время войны и совершать визиты к международным партнерам. Дело в том, что он не хочет демотивировать этим общество и солдат. Поэтому он уезжает из страны на короткий срок и только когда это нужно.