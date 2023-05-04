Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, информирует 24 Канал. Отметим, что присоединиться к НАТО без Статьи 5 невозможно.
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Чего Украина хочет от НАТО
По словам Зеленского, за последние месяцы Украина получила несколько положительных сообщений от государств, которые готовы поддержать нас и делать нечто большее, чем предлагать просто политику открытых дверей.
Я думаю, что наши друзья нас поддержат, они захотят видеть нас в НАТО,
– подчеркнул украинский лидер.
Однако Зеленский отметил, что мы являемся реалистами и понимаем, что не будем в НАТО во время войны.
"Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал, что после войны мы станем членами НАТО", – добавил президент.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Недавно генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что все государства-члены НАТО согласились с необходимостью принятия Украины в Альянс. Однако в настоящее время нет такой возможности, чтобы присоединиться к НАТО без Статьи 5.
- На днях Владимир Зеленский поздравил Финляндию, которая месяц назад стала частью НАТО, и пожелал Швеции как можно скорее завершить процесс вступления. После этого количество членов Альянса вырастет до 32. Однако следующей должна быть Украина.
- Дмитрий Кулеба заявлял, что в настоящее время решение о членстве Украины в НАТО зависит от четырех стран-членов Альянса. Одна из них – большая и важная.
- Кстати, Владимир Зеленский подчеркивал, что лучшие гарантии безопасности для Украины – это НАТО. Ведь там большое количество мощных государств и современного оружия, а страны вводили санкции и оказывали финансовую помощь, в частности, ту, которую получила Украина.