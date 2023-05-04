Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, информирует 24 Канал. Отметим, что присоединиться к НАТО без Статьи 5 невозможно.

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По словам Зеленского, за последние месяцы Украина получила несколько положительных сообщений от государств, которые готовы поддержать нас и делать нечто большее, чем предлагать просто политику открытых дверей.

Я думаю, что наши друзья нас поддержат, они захотят видеть нас в НАТО,

– подчеркнул украинский лидер.

Однако Зеленский отметил, что мы являемся реалистами и понимаем, что не будем в НАТО во время войны.

"Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал, что после войны мы станем членами НАТО", – добавил президент.

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