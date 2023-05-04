Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, інформує 24 Канал. Зауважимо, що приєднатися до НАТО без Статті 5 неможливо.

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Чого Україна хоче від НАТО

За словами Зеленського, за останні місяці Україна отримала декілька позитивних повідомлень від держав, які готові підтримати нас та робити щось більше, ніж пропонувати просто політику відкритих дверей.

Я гадаю, що наші друзі нас підтримають, вони захочуть бачити нас в НАТО,

– наголосив український лідер.

Однак Зеленський зауважив, що ми є реалістами і розуміємо, що не будемо в НАТО під час війни.

"Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал, що після війни ми станемо членами НАТО", – додав президент.

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