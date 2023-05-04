Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо висловив сподівання, що Швеція також найближчим часом зможе вступити до НАТО, повідомляє 24 Канал. Водночас глава держави заявив, що після Швеції до Альянсу повинна приєднатися Україна.

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Україна – 33 член НАТО

Володимир Зеленський привітав Фінляндію, яка місяць тому стала частиною НАТО та побажав Швеції якомога швидше завершити процес вступу, після якого кількість членів Альянсу зросте до 32. Однак наступною повинна бути Україна.

Україна може і повинна стати 33 членом. Я так думаю, і я справді бажаю цього нашій країні,

– наголосив президент.

Водночас Володимир Зеленський відзначив, що Україна усвідомлює той факт, що ми не можемо стати частиною Альянсу, поки триває повномасштабна війна з Росією. Однак глава держави підкреслив, що для політичного рішення щодо майбутнього членства нашої країни в НАТО немає.

Крім того, президент наголосив, що Україна зробила великий внесок, послабивши загрозу для всього світу – російський реваншизм.

Зверніть увагу! Процес приєднання Швеції до НАТО пригальмувався через напружені відносини з Туреччиною, яка поки не планує ратифікувати протокол про членство країни в Альянсі. Також протокол не ратифікувала Угорщина.

Україна точно буде частиною НАТО

Постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосила, що зараз Україна, на жаль, не може стати частиною НАТО, адже Стаття 5 Альянсу передбачає колективний захист, а у такому випадку це означатиме зобов'язання союзників безпосередньо вступити в конфлікт. Однак процедури вступу без цієї статті в Альянсі не передбаченою.

Попри те Джуліан Сміт впевнена, що членство України в НАТО – питання часу. Представниця США підкреслила, що Україна спочатку повинна перемогти на полі бою і мати змогу захищати свої території.