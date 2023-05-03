Вступ України до НАТО та ЄС підтримують Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Прем'єр-міністри країн зробили відповідну заяву під час саміту, який відбувся у Фінляндії.
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У заяві мовиться, що майбутнє України – у євроатлантичній родині. ЄС вже визнав європейську перспективу України, надавши їй статус країни-кандидатки.
Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях із реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у заяві мовилося про НАТО. Наголосили, що Україна має право самостійно обирати заходи безпеки. Ще під час саміту Альянсу у 2008 році союзники погодилися, що Україна долучиться до НАТО. Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до НАТО.
Від кого залежить членство України у НАТО
Дмитро Кулеба заявив, що рішення про членство України в НАТО залежить від 4 країн, які входять до Альянсу. Глава МЗС України наголосив: одна з цих країн – особливо велика і важлива у НАТО. Водночас одна з цих країн вже "почала хитатися" з приводу членства України в Альянсі.