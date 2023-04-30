Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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НАТО – про захист, а не про наступ

Президент вважає, що найкращі гарантії безпеки – це НАТО.

Тому що там велика кількість потужних держав, сучасної зброї, країнами вводились санкції, надавалася фінансова допомога, зокрема, те, що отримала Україна. Всі зрозуміли міцність цього Альянсу,

– зауважив Зеленський.

За його словами, НАТО – це про захист, а не про наступ.

"І ми також хотіли бути захищені. Остання наша зустріч з Єнсом Столтенбергом була краща за всі інші. Я йому дуже вдячний. Але знову ж таки – це союзне рішення. Я думаю, якби рішення про вступ в НАТО залежало від Столтенберга, то Україна вже була б в НАТО", – підсумував глава держави.

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Україна хоче отримати запрошення

Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції розповів, що рішення щодо вступу до НАТО ґрунтується не на відсотку запроваджених стандартів, як раніше здавалося, а на виконанні трьох важливих блоків.

"Ми хочемо отримати запрошення. Тому що тема "відкриті двері", як каже президент: "Двері відкриті, де в них зайти?" Ми про це серйозно говоримо з партнерами", – заявив голова оборонного відомства.

За його словами, країни, які стали членами НАТО після 1997 року, впровадили в середньому 31% з близько 1200 стандартів Альянсу. Також є країни, які запровадили близько 2%.

"Чому? По-перше, виявляється, що це не так принципово. Не всі стандарти всім країнам потрібні. У нас вже близько 20% стандартів НАТО впроваджено, прийнято нормативно-правових актів приблизно 28% і вже в мене домовленості з партнерами про 180 стандартів, які ми вже знаємо і можемо впровадити. Тобто ми зразу виходимо на рівень під 35, до 40%. Не є це принциповою задачею", – зазначив міністр.

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Для вступу в НАТО треба виконати 3 блоки

Резніков розповів, що існує 3 найважливіші блоки, які відіграють ключову роль в інтеграції до НАТО, зокрема:

Чи наявний в країні цивільно-демократичний контроль над Збройними силами, силами безпеки й оборони. Варто зауважити, що в Україні цей закон вже прийняли.

Транспарентність, прозорість, зрозумілість і підзвітність процедур по забезпеченню.

Спільне планування військових операцій. Українські військові вже успішно займаються цим питанням.

"Прийняття рішення про вступ до НАТО буде політичним, одностайним, звісно, після перемоги. У стані війни вони на це не підуть, але наше завдання – максимально швидко рухатись", – підсумував Резніков.