Про це президент Володимир Зеленський заявив у великому інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, повідомляє 24 Канал.

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Угорщина поводиться неадекватно як для країни НАТО

Зеленський зауважив, що для того, щоб розв'язати суперечку з Угорщиною, потрібне лише бажання Будапешту.

Мені здається, існує політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО?

– зазначив президент.

Він додав, що союзники НАТО не можуть бути за країну, яка називає Альянс ворогом.

"Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб'єктивну думку. Союзник це не просто слово, це – зміст. Це союз держав з однаковим поглядом на безпеку, на цінності. По-різному ставляться до певних моментів, але є договір союзників, які захищають один одного і відповідні цінності", – наголосив український лідер.

За його словами, якщо всі союзники кажуть, що Росія називає їх ворогом і вони повинні поставити Кремль на місце, то не може одна держава вийти й сказати: "Ні, Росія – наш союзник".

"Так не може бути. Значить, ти вже не союзник Альянсу. І тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО. І ти не маєш робити перепони", – підкреслив глава держави.

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