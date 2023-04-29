Об этом президент Владимир Зеленский заявил в большом интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, сообщает 24 Канал.

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Венгрия ведет себя неадекватно как для страны НАТО

Зеленский отметил, что для того, чтобы разрешить спор с Венгрией, нужно только желание Будапешта.

Мне кажется, существует политическая запутанность политических элит в Венгрии. Очень странная ситуация: может ли быть страна НАТО за Россию и против НАТО?

– отметил президент.

Он добавил, что союзники НАТО не могут быть страной, которая называет Альянс врагом.

"Я полагаю что это неадекватное поведение. Я говорю свое субъективное мнение. Союзник это не просто слово, это содержание. Это союз государств с одинаковым взглядом на безопасность, ценности. По-разному относятся к определенным моментам, но есть договор союзников, защищающих друг друга и соответствующие ценности", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, если все союзники говорят, что Россия называет их врагом и они должны поставить Кремль на место, то одно государство не может выйти и сказать: "Нет, Россия – наш союзник".

"Так не может быть. Значит, ты уже не союзник Альянса. И потому, если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против, то ты не должен советовать Украине идти или не идти в НАТО. И ты не должен препятствовать", – подчеркнул глава государства.

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