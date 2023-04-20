Такую новость распространяют российские СМИ. Стоит отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан уже давно известен своими. антиукраинскими высказываниями.

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В июне 2023 года страны подпишут договоры о строительстве нефтепровода, которым российская нефть из трубопровода "Дружба" транзитом будет поступать венгерской территорией сербским потребителям.

Известно, что нефтепровод будет проложен между венгерским городом Альдьо и сербским городом Нови-Сад. Однако переговоры по проекту между компаниями MOL и "Транснефть" продолжаются.

Любопытно! Большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.

Ранее сообщалось, что миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского союза против России.

Какая ситуация с российской нефтью

Сейчас Россия продает нефть в Индию и Китай, от нее отказались в Евросоюзе. Более того, новым покупателям Россия продает нефть с большими скидками, ведь они покрывают более высокие расходы на доставку. Напомним, ЕС и страны G7 ввели ограничение на цену нефти в 60 долларов за баррель.

Добавим, что по прогнозам аналитиков добыча российского газа в 2023 году также будет снижаться. Что касается цен, то они будут ниже на 7%, чем в 2022 году.