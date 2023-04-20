Таку новину поширюють російські ЗМІ. Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан вже давно відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

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У червні 2023 року країни підпишуть договори про будівництво нафтопроводу, яким російська нафта з трубопроводу "Дружба" транзитом надходитиме угорською територією до сербських споживачів.

Відомо, що нафтопровід прокладуть між угорським містом Альдьо і сербським містом Нові-Сад. Однак переговори щодо проекту між компаніями MOL і "Транснафта" тривають.

Цікаво! Велика кількість російської нафти продовжує перекачуватися між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Іспанії.

Раніше повідомляли, що мільйони барелів російської нафти та палива були переправлені між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Греції, що є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використали для подолання санкцій Європейського союзу проти Росії.

Яка ситуація з російською нафтою

Зараз Росія продає нафту в Індію та Китай, від неї відмовились у Євросоюзі. Ба більше, новим покупцям Росія продає нафту з великими знижками, адже вони покривають вищі витрати на доставку. Нагадуємо, ЄС та країни G7 ввели обмеження на ціну нафти у 60 доларів за барель.

Додамо, що за прогнозами аналітиків, видобуток російського газу у 2023 році також знижуватиметься. Щодо цін, то вони будуть нижчими на 7%, ніж у 2022 році.