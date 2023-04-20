Таку новину поширюють російські ЗМІ. Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан вже давно відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.
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У червні 2023 року країни підпишуть договори про будівництво нафтопроводу, яким російська нафта з трубопроводу "Дружба" транзитом надходитиме угорською територією до сербських споживачів.
Відомо, що нафтопровід прокладуть між угорським містом Альдьо і сербським містом Нові-Сад. Однак переговори щодо проекту між компаніями MOL і "Транснафта" тривають.
Раніше повідомляли, що мільйони барелів російської нафти та палива були переправлені між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Греції, що є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використали для подолання санкцій Європейського союзу проти Росії.
Яка ситуація з російською нафтою
Зараз Росія продає нафту в Індію та Китай, від неї відмовились у Євросоюзі. Ба більше, новим покупцям Росія продає нафту з великими знижками, адже вони покривають вищі витрати на доставку. Нагадуємо, ЄС та країни G7 ввели обмеження на ціну нафти у 60 доларів за барель.
Додамо, що за прогнозами аналітиків, видобуток російського газу у 2023 році також знижуватиметься. Щодо цін, то вони будуть нижчими на 7%, ніж у 2022 році.