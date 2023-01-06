Арктичні сорти Arco, Arco/Novy Port та "Варандей" зазвичай не прямували на схід, але після ембарго ЄС, країн G7 та Австралії на російську нафту, агресорка шукає собі покупців у більш віддалених районах.

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Ба більше, новим покупцям Росія продає нафту з великими знижками, адже вони покривають вищі витрати на доставку.

Вся ця арктична нафта зазвичай йде в ЄС, але тепер вона має йти кудись ще,

– розповідає сінгапурський трейдер.

Експорт арктичної сирої нафти в Індію неухильно зростає з травня, за даними Refinitiv:

у листопаді було відвантажено рекордну кількість барелів – 6,67 мільйона барелів,

в грудні – 4,1 мільйона барелів.

Більшість поставок склали сорти Arco, Arco/Novy Port, видобуті на родовищах "Газпром нафти". Нафта Arco є високосірчистою нафтою з Приразломного родовища, тоді як якісніша нафта марки Novy Port з Новопокровського родовища має среднесірчисту і легку нафту.

Росія пропонує великі обсяги різник марок нафти Індії

За даними джерел Reuters та Refinitiv минулого тижня Індія імпортувала першу партію нафти сорту "Варандей", яку було завантажено в Мурманському порту наприкінці листопада.

Вантажний танкер Bear Alcor місткістю 900 тисяч барелів, який прямував через Європу, Середземне море та Суецький канал, розвантажили в порту Кочин у Кералі 27 грудня для нафтопереробної компанії Bharat Petroleum Corp Ltd.

Два інші вантажі за 600 тисяч барелів, завантажені в листопаді, були вивантажені в Роттердамі в Нідерландах. Незрозуміло, які компанії купили ці вантажі.

Джерела Reuters також повідомляють, що на індійському нафтопереробному заводі, у Росії є досить великі обсяги та інших марок, які пропонуються індійським покупцям.

Рух танкерів з російською нафтою в Індію / Інфографіка Reuters

Валовий прибуток від сортів, що переробляються, таких як Arco і Novy Port, що закуповуються на умовах поставки, більш ніж на 10 доларів за барель вищий у порівнянні з американськими сортами нафти аналогічної якості, такими як Mars і West Texas Intermediate.

Також трейдери розповіли, що сира нафта Arco пропонувалася китайським покупцям за ціною на 9 доларів за барель нижче за ICE Brent на умовах доставки з корабля, але було неясно, за якою ціною були укладені угоди.

Нафта Urals рекордно подешевшала

Російський Мінфін 5 січня констатував, що середня ціна на нафту марки Urals за рік подешевшала у півтора раза. У грудні 2022 року барель сировини коштував 50,47 долара проти 72,71 долара за барель у грудні 2021 року.

До слова, нафта марки Brent вчора торгувалась на рівні 78,84 долара за барель (+ 1,28%), а барель американської нафти WTI – за 73,67 долара за барель (+ 1,14%), за даними Bloomberg.