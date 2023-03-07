Про них в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, що першу роль у цьому грає ЄС.

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Пухлина, яку треба вирізати

Наприкінці лютого заговорили про ймовірний візит до Києва "посіпаки" Путіна Віктора Орбана. Це може свідчити про те, що угорський лідер змінює вектор своїх поглядів щодо війни Росії проти України. І в цьому вагому роль зіграв саме Європейський Союз, відзначив Валерій Клочок.

"Всі розуміють, що Угорщина – це зараз гнійник для ЄС, ракова пухлина, яку треба взяти і вирізати. Я маю на увазі і спеціально уточнюю – Угорщина Орбана, щоб ніхто не плутав. І це треба прибирати", – сказав в ефірі політичний експерт.

Валерій Клочок про раптовий візит Орбана до Києва: дивитись відео

Орбан свого часу мав дуже тісні стосунки з Путіним. І про них знають в ЄС та у разі необхідності можуть відкрити на загал те, що вмить позбавить його посади.

"Внутрішньополітичні процеси вони різні. Зараз дістануть теку Орбана його співпраці із Путіним. Згадаєте, як він обирався на посаду, хто фінансував його виборчу кампанію, а тепер після тих відео, після тих звірств, які вчиняє Путін в Україні, сказати Орбан: ти також гроші у Путіна брав? У тебе також виявляється руки по лікті в крові. І його дуже легко можуть зняти з посади", – припустив ймовірні події Клочок.

Але стати вони можуть цілком реальними. Бо світова політика щодо України за останній рік вкрай змінилася. Якщо ще в 2014 році мало хто підтримував і взагалі розумів, що насправді відбувається в країні, то зараз є чітке розуміння чорного та білого, наголосив керівник "Вежі".

Теж саме розуміє й Орбан. Під впливом ситуації, політики ЄС на нього, під впливом різних механізмів він змінить свою позицію. Якщо він не змінить – в нього шлях один. Він це чудово розуміє і прихистку в Росії не знайде,

– сказав Валерій Клочок.

Сербія та Молдова – приклад для Угорщини

Валерій Клочок згадав Сербію, яка досі є учасницею ОДКБ, і зміну позиції Александра Вучича. Так, в одному з останніх інтерв’ю для ЗМІ очільник Сербії заявив про курс на ЄС.

"Ті, хто вчора був лояльний до Путіна, вони потрошку від нього відходять. І ця політика ЄС, яка проводиться стосовно Вучича, Орбана вона правильна, послідовна і логічна. Ну, звісно, так швидко цього зробити неможливо", – відзначив політичний експерт.

Він згадав для прикладу і Молдову, яка на початку повномасштабного вторгнення тримала нейтралітет, бо була залежна від російського газу.

"Але дуже добре, що проводили роботу з Санду, засуджували її політику. Зараз відбулася її зустріч з Джо Байденом, який приїздив до Польщі. Вона була показово присутня на його виступі. Такі речі випадково не робляться. Румунія посилює свій вплив на Молдову, бо треба привести до тями – у вас під боком ще один гнійник, який називається Придністров’я. Його треба вирізати", – сказав Валерій Клочок.

Цікавий ще один момент, який відзначив експерт. Значну роль у зміні політичних позицій згаданих країн відіграла Велика Британія за участі Бориса Джонсона. А зв’язок між ЄС та США, який був втрачений за часів Дональда Трампа, відновлюється.

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