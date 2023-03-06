Орбан продовжує шукати способи затримати ухвалення офіційного рішення про вступ до ЄС Швеції та Фінляндії.

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Журналісти кажуть, що на це є кілька причин. Серед них і критика Угорщини з боку скандинавських країн. Орбан відповів на це в нещодавньому інтерв'ю, запитавши, як "хтось може хотіти бути нашим союзником у військовій системі, коли вони безсоромно поширюють брехню про Угорщину?".

Не варто забувати і про те, що Орбан вважається найбільш наближеним до Путіна лідером ЄС. Членкиня Європарламенту від Угорщини Каталін Чех описує блокування Орбаном заявок Швеції та Фінляндії як "просто ще одну послугу Володимиру Путіну".

Вона вважає, що Орбан, якого звинувачують у дрейфі в бік автократичного лідерства, "вклав понад 10 років, щоб скопіювати свою політику і побудувати путінську модель", і що будь-яка передбачувана перемога НАТО над Путіним "ставить під загрозу весь його режим",

– говорять журналісти.

Орбан оскандалився заявою про Україну та НАТО

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання про вступ України в НАТО рано чи пізно постане. Однак потрібно подумати 10 тисяч разів, чи ухвалювати таке рішення. Про це Орбан заявив 27 лютого, на першому засіданні весняної сесії парламенту Угорщини.

Орбан заявив, що НАТО гарантує безпеку і є питанням національної стратегії Угорщини. Проте він не в захваті від усього, що відбувається в Альянсі. Водночас він додав, що це застереження не стосується вступу до НАТО Швеції та Фінляндії.