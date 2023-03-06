Орбан продолжает искать способы задержать принятие официального решения о вступлении в ЕС Швеции и Финляндии.

Смотрите также Венгрия затягивает процесс расширения НАТО: как ЕС может повлиять на ее поведение

Журналисты говорят, что на это есть несколько причин. В их числе и критика Венгрии со стороны скандинавских стран. Орбан ответил на это в недавнем интервью, спросив, как "кто-то может хотеть быть нашим союзником в военной системе, когда они беззастенчиво распространяют ложь о Венгрии?".

Не стоит забывать и о том, что Орбан считается самым близким к Путину лидером ЕС. Член киевского Европарламента от Венгрии Каталин Чех описывает блокирование Орбаном заявок Швеции и Финляндии как "просто еще одну услугу Владимиру Путину".

Она считает, что Орбан, обвиняемый в дрейфе в сторону автократического лидерства, "вложил более 10 лет, чтобы скопировать свою политику и построить путинскую модель", и что любая предполагаемая победа НАТО над Путиным "ставит под угрозу весь его режим",

– говорят журналисты.

Орбан оскандалился заявлением об Украине и НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО рано или поздно встанет. Однако нужно подумать 10 тысяч раз, или принимать такое решение. Об этом Орбан заявил 27 февраля на первом заседании весенней сессии парламента Венгрии.

Орбан заявил, что НАТО обеспечивает безопасность и является вопросом национальной стратегии Венгрии. Однако он не в восторге от всего происходящего в Альянсе. В то же время он добавил, что эта оговорка не касается вступления в НАТО Швеции и Финляндии.