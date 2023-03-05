Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, таким образом Венгрия может подыгрывать Турции или Россия руками Будапешта затягивает процесс расширения НАТО.

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Зачем Венгрия задерживает процесс расширения НАТО

Как отметил Солонтай, Венгрия продолжает снова напоминать о "собственной важности" и медленно "надувает щеки", чтобы получить дополнительные преференции. Они часто таким занимаются, но в конце концов делают правильные решения.

До этого в Будапеште были дебаты по этому вопросу. Достаточно нормально там относятся к расширению НАТО. Венгрия просто медленно "надувает щеки" и демонстрирует свою "важность". Думаю, что Венгрия примет окончательное решение,

– отметил Солонтай.

Он напомнил, что таким же образом Венгрия действует при принятии пакетов санкций против России. Но потом там соглашаются с инициативами.

Такое поведение Венгрии с течением времени может иметь определенные последствия. В долгосрочной перспективе все может завершиться реформами в ЕС насчет механизмов принятия решений. В краткосрочной – Венгрии могут урезать выделение средств из общеевропейских бюджетов ЕС.

Почему Венгрия затягивает процесс расширения НАТО: смотрите видео

Солонтай подчеркнул, что Орбан уже "пережил" на должности многих европейских лидеров и хорошо изучил разные бюрократические механизмы, благодаря которым затягивает принятие решений. Впрочем, такое поведение может иметь жесткие последствия для самого Орбана.

Экономические дела в Венгрии достаточно сложны. Она продолжает получать большую финансовую поддержку от ЕС и пока не видно, чтобы там экономика "выздоравливала". Это напрягает многих европейских лидеров. По этому больному месту Венгрии рано или поздно лидеры ЕС могут нажать,

– заметил Солонтай.

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