Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, таким образом Венгрия может подыгрывать Турции или Россия руками Будапешта затягивает процесс расширения НАТО.
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Зачем Венгрия задерживает процесс расширения НАТО
Как отметил Солонтай, Венгрия продолжает снова напоминать о "собственной важности" и медленно "надувает щеки", чтобы получить дополнительные преференции. Они часто таким занимаются, но в конце концов делают правильные решения.
До этого в Будапеште были дебаты по этому вопросу. Достаточно нормально там относятся к расширению НАТО. Венгрия просто медленно "надувает щеки" и демонстрирует свою "важность". Думаю, что Венгрия примет окончательное решение,
– отметил Солонтай.
Он напомнил, что таким же образом Венгрия действует при принятии пакетов санкций против России. Но потом там соглашаются с инициативами.
Такое поведение Венгрии с течением времени может иметь определенные последствия. В долгосрочной перспективе все может завершиться реформами в ЕС насчет механизмов принятия решений. В краткосрочной – Венгрии могут урезать выделение средств из общеевропейских бюджетов ЕС.
Почему Венгрия затягивает процесс расширения НАТО: смотрите видео
Солонтай подчеркнул, что Орбан уже "пережил" на должности многих европейских лидеров и хорошо изучил разные бюрократические механизмы, благодаря которым затягивает принятие решений. Впрочем, такое поведение может иметь жесткие последствия для самого Орбана.
Экономические дела в Венгрии достаточно сложны. Она продолжает получать большую финансовую поддержку от ЕС и пока не видно, чтобы там экономика "выздоравливала". Это напрягает многих европейских лидеров. По этому больному месту Венгрии рано или поздно лидеры ЕС могут нажать,
– заметил Солонтай.
Венгрия предлагает создать новый союз безопасности
- Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал создать новый союз безопасности. Он предлагает сформировать новую организацию похожую на НАТО, но без участия США.
- Также Орбан не в восторге от того, что происходит в НАТО. Ранее он отмечал, что вопрос вступления Украины в Альянс рано или поздно встанет, но нужно "10 тысяч раз" об этом подумать, потому что это будто бы может вовлечь Венгрию в войну.
- Орбан неоднократно обвинялся в распространении пророссийских нарративов. Аналитики часто подчеркивают, что он благосклонен к России.