Об этом Орбан заявил 27 февраля на первом заседании весенней сессии парламента Венгрии. Глава правительства должен был его открыть, но опоздал, поэтому выступал последним.

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Орбан оскандалился заявлением об Украине и НАТО

Орбан заявил, что НАТО обеспечивает безопасность и является вопросом национальной стратегии Венгрии. Однако он не в восторге от всего происходящего в Альянсе.

По словам венгерского премьера, рано или поздно встанет вопрос вступления Украины в НАТО.

Мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не втянуло Венгрию в войну.

– заявил Орбан.

В то же время он добавил, что это предупреждение не касается вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

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Орбан поддержал "мирный план" Китая

По словам премьера Венгрии, очевидно, что цены в стране не вернутся до довоенного уровня. В частности, он отметил возросшую втрое стоимость газа.

"Война плоха для украинцев, россиян, венгерского народа, для Европы, и все очевиднее, что она плоха для всего мира", – добавил Орбан.

Глава венгерского правительства также поддержал "мирный план", который предложил Китай. Кроме этого, он согласился с оппозиционными партиями в том, что между Венгрией и Россией должна быть еще какая-то страна.

Следует заметить, что оппозиция своеобразно отреагировала на речь Орбана. В частности, депутаты националистической праворадикальной партии "Йоббик" спросили его, какие четыре округа Венгрия отдала бы россиянам, если бы воевала с Кремлем.

Возможно ли, что венгерский премьер-министр является агентом России? Вы, в сущности, поддерживаете мир убийцы. Вы действительно хотите, чтобы Украина сдалась. Позорное мышление и позорное поведение,

– заявил лидер "Демократической коалиции" Ференц Дюрчань.

В свою очередь, по мнению партии "Диалог для Венгрии", давление и пропаганда кремлевского диктатора Владимира Путина настолько сузили пространство для маневра Орбана, что премьер-министр идет против воли собственных избирателей, когда не голосует за новые санкции ЕС и не решается сказать, что президент России является агрессором.

Обратите внимание! Китай 24 февраля предложил "мирный план" из 12 пунктов. Документ опубликовало китайское министерство иностранных дел. Однако в Офисе Президента считают, что Пекин хочет заморозить боевые действия, а не способствовать миру.