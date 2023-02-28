Об этом Орбан заявил 27 февраля на первом заседании весенней сессии парламента Венгрии. Глава правительства должен был его открыть, но опоздал, поэтому выступал последним.
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Орбан оскандалился заявлением об Украине и НАТО
Орбан заявил, что НАТО обеспечивает безопасность и является вопросом национальной стратегии Венгрии. Однако он не в восторге от всего происходящего в Альянсе.
По словам венгерского премьера, рано или поздно встанет вопрос вступления Украины в НАТО.
Мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не втянуло Венгрию в войну.
– заявил Орбан.
В то же время он добавил, что это предупреждение не касается вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
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Орбан поддержал "мирный план" Китая
По словам премьера Венгрии, очевидно, что цены в стране не вернутся до довоенного уровня. В частности, он отметил возросшую втрое стоимость газа.
"Война плоха для украинцев, россиян, венгерского народа, для Европы, и все очевиднее, что она плоха для всего мира", – добавил Орбан.
Глава венгерского правительства также поддержал "мирный план", который предложил Китай. Кроме этого, он согласился с оппозиционными партиями в том, что между Венгрией и Россией должна быть еще какая-то страна.
Следует заметить, что оппозиция своеобразно отреагировала на речь Орбана. В частности, депутаты националистической праворадикальной партии "Йоббик" спросили его, какие четыре округа Венгрия отдала бы россиянам, если бы воевала с Кремлем.
Возможно ли, что венгерский премьер-министр является агентом России? Вы, в сущности, поддерживаете мир убийцы. Вы действительно хотите, чтобы Украина сдалась. Позорное мышление и позорное поведение,
– заявил лидер "Демократической коалиции" Ференц Дюрчань.
В свою очередь, по мнению партии "Диалог для Венгрии", давление и пропаганда кремлевского диктатора Владимира Путина настолько сузили пространство для маневра Орбана, что премьер-министр идет против воли собственных избирателей, когда не голосует за новые санкции ЕС и не решается сказать, что президент России является агрессором.