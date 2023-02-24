Так в комментарии 24 Каналу заявил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, Орбан ограничен в "вольностях" проявлять любовь к России, и его предстоящий визит в Украину тому свидетельствует.

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"Я не думаю, что он сам решил. Ему сказали: "Ты должен туда поехать". Ему поставили такие условия", – рассказал Клочок.

Обязательство Венгрии

Политический эксперт отметил, что Венгрия является членом ЕС и НАТО, поэтому имеет определенные обязательства.

"Было голосование в Парламентской ассамблее ООН по резолюции. Венгрия поддержала резолюцию по Украине", – рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Он отметил, что там было "черным по белому" написано: "вывести российские войска из Украины". И это важные детали, на которые стоит обращать внимание.

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"Объятия" для Венгрии и Орбана

Валерия Клочок подчеркнул, что Венгрию нужно "держать в объятиях".

"Есть такой дипломатический прием. Орбана "задушили в объятиях", – сказал он.

Однако, при этом, Россия имеет компромат на премьера Венгрии.

Но то, что они оставляют его в орбите своего влияния – это супер. Также сейчас были попытки оставить и Лукашенко – не удалось. Но думаю, еще не все потеряно,

– заявил Клочок.

Мол, самопровозглашенный президент Беларуси уже заявил китайским СМИ, что ни Украина, ни Литва или Польша не несут для него угрозы.

Политический эксперт считает, что сейчас нужно уберечь Венгрию и Беларусь в демократическом западном мире и дальше уже проводить там реформы.

"Учесть ошибки, которые там были сделаны, чтобы таких заявлений больше не повторялось со стороны Орбана, а действий не повторялось, например, со стороны Лукашенко", – сказал он.

Валерий Клочок подчеркнул, что сейчас стран, которые хотя бы немного толеровали России, становится меньше.

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