Так в комментарии 24 Каналу заявил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, Орбан ограничен в "вольностях" проявлять любовь к России, и его предстоящий визит в Украину тому свидетельствует.
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"Я не думаю, что он сам решил. Ему сказали: "Ты должен туда поехать". Ему поставили такие условия", – рассказал Клочок.
Обязательство Венгрии
Политический эксперт отметил, что Венгрия является членом ЕС и НАТО, поэтому имеет определенные обязательства.
"Было голосование в Парламентской ассамблее ООН по резолюции. Венгрия поддержала резолюцию по Украине", – рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Он отметил, что там было "черным по белому" написано: "вывести российские войска из Украины". И это важные детали, на которые стоит обращать внимание.
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"Объятия" для Венгрии и Орбана
Валерия Клочок подчеркнул, что Венгрию нужно "держать в объятиях".
"Есть такой дипломатический прием. Орбана "задушили в объятиях", – сказал он.
Однако, при этом, Россия имеет компромат на премьера Венгрии.
Но то, что они оставляют его в орбите своего влияния – это супер. Также сейчас были попытки оставить и Лукашенко – не удалось. Но думаю, еще не все потеряно,
– заявил Клочок.
Мол, самопровозглашенный президент Беларуси уже заявил китайским СМИ, что ни Украина, ни Литва или Польша не несут для него угрозы.
Политический эксперт считает, что сейчас нужно уберечь Венгрию и Беларусь в демократическом западном мире и дальше уже проводить там реформы.
"Учесть ошибки, которые там были сделаны, чтобы таких заявлений больше не повторялось со стороны Орбана, а действий не повторялось, например, со стороны Лукашенко", – сказал он.
Валерий Клочок подчеркнул, что сейчас стран, которые хотя бы немного толеровали России, становится меньше.
Визит Виктора Орбана в Киев: последние новости
- Премьер-министр Венгрии, отличившийся своими пророссийскими взглядами, может посетить Киев. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что МИД готовит визит Виктора Орбана.
- Орбан заявил, что Россия не сможет победить в войне в Украине. Однако, отметил, что, "если ядерное государство загнать в угол, может начаться ядерная война". Мол, надо поскорее сесть за стол переговоров.
- Премьер Венгрии подчеркнул, что снабжение Западом оружия для Украины "затягивает войну". Виктор Орбан назвал войну России против Украины "войной между двумя славянскими странами".