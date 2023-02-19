К тому же премьер назвал войну России против Украины "войной между двумя славянскими странами". Орбан считает, что ЕС не должен вмешиваться в это.

Обратите внимание Венгрия граничит с Россией, а не с Украиной, – Орбан выдал циничное заявление во время тоста

Орбан назвал войну России "не нашей"

Так, министр заявил, что война в Украине – это конфликт не между армиями добра и зла.

Когда Россия напала, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Война в Украине – это конфликт не между армиями добра и зла, а между двумя славянскими странами, воюющими между собой. Это их война, а не наша,

– сказал Орбан.

Кроме того, он призвал Украину прекратить боевые действия и начать "мирные переговоры" с Россией. По его мнению, Запад должен перестать поддерживать один из лагерей "чужой войны".

Орбан обвинил Германию

Также премьер Венгрии обвинил Германию, что она возглавила один из лагерей войны России против Украины.

"Сначала немцы не поставляли в Украину оружие, только шлемы. Но сейчас немецкие танки Leopard должны прокатиться через украинскую территорию к востоку, к российской границе. Возможно, даже по старым картам", – заявил Орбан.

Зеленский пригласил Орбана в Украину

Напомним, что президент Владимир Зеленский встретился с Орбаном на саммите ЕС. Как оказалось, премьер-министр Венгрии первым подошел к украинскому лидеру и пожал ему руку.

Так, на встрече Зеленский обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины и пригласил его в Киев.

Отметим, что украинский лидер не раз приглашал Орбана прибыть в Украину.