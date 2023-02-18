О возможном визите Орбана сообщил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. По его словам, Зеленский не раз приглашал премьер-министра прибыть в столицу.

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Орбана пригласили в Украину

Так, на саммите ЕС прошла встреча Орбана с украинским президентом. Как оказалось, премьер-министр Венгрии первым подошел к Зеленскому и пожал ему руку.

Как рассказал Жовква, на встрече Зеленский обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины и пригласил его в Киев.

Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в частности волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить,

– отметил заместитель председателя ОП.

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