О возможном визите Орбана сообщил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. По его словам, Зеленский не раз приглашал премьер-министра прибыть в столицу.
Важно Венгрия граничит с Россией, а не с Украиной, – Орбан выдал циничное заявление во время тоста
Орбана пригласили в Украину
Так, на саммите ЕС прошла встреча Орбана с украинским президентом. Как оказалось, премьер-министр Венгрии первым подошел к Зеленскому и пожал ему руку.
Как рассказал Жовква, на встрече Зеленский обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины и пригласил его в Киев.
Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в частности волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить,
– отметил заместитель председателя ОП.
Скандальные заявления Орбана
- Недавно лидер Венгрии заявил, что его страна граничит с россиянами. По его словам, на западе Венгрия граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, "забыв" об Украине.
- Также Виктор Орбан рассказал почему, по его мнению, полномасштабная война в Украине не завершится в ближайшее время. Мол, у кремлевского диктатора Владимира Путина есть причины ее не заканчивать.
- Кроме этого, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз вляпался в скандал, сравнив Украину с Афганистаном. На это мгновенно отреагировали в Министерстве иностранных дел нашей страны. Там заявили, что с послом соседнего государства "откровенно поговорят".