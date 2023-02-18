Про можливий візит Орбана повідомив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. За його словами, Зеленський неодноразово запрошував прем'єр-міністра прибути до столиці.
Важливо Угорщина межує з Росією, а не з Україною, – Орбан видав цинічну заяву під час тосту
Орбана запросили в Україну
Так, на саміті ЄС відбулась зустріч Орбана з українським президентом. Як виявилось, прем'єр-міністр Угорщини першим підійшов до Зеленського та потис йому руку.
Як розповів Жовква, на зустрічі Зеленський обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України та запросив його до Києва.
Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити,
– зазначив заступник голови ОП.
Скандальні заяви Орбана
- Нещодавно лідер Угорщини заявив, що його країна межує з росіянами. За його словами, на заході Угорщина межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, "забувши" про Україну.
- Також Віктор Орбан розповів, чому, на його думку, повномасштабна війна в Україні не завершиться найближчим часом. Мовляв, кремлівський диктатор Владімір Путін має причини її не закінчувати.
- Окрім цього, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре вляпався у скандал, порівнявши Україну з Афганістаном. На це миттєво відреагували в Міністерстві закордонних справ нашої країни. Там заявили, що з послом сусідньої держави "відверто поговорять".