Про можливий візит Орбана повідомив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. За його словами, Зеленський неодноразово запрошував прем'єр-міністра прибути до столиці.

Важливо Угорщина межує з Росією, а не з Україною, – Орбан видав цинічну заяву під час тосту

Орбана запросили в Україну

Так, на саміті ЄС відбулась зустріч Орбана з українським президентом. Як виявилось, прем'єр-міністр Угорщини першим підійшов до Зеленського та потис йому руку.

Як розповів Жовква, на зустрічі Зеленський обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України та запросив його до Києва.

Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити,

– зазначив заступник голови ОП.

Скандальні заяви Орбана