Скандальну заяву Орбан зробив під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва. Він сказав, що на заході Угорщина межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, "забувши" про Україну.

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Орбан населив Україну росіянами

"Я також сказав президенту Алієву, що в Угорщині він може мати недосконалого друга. Він сказав, що це дуже цікаво, але тут є дещо важливіше: що країни розуміють одна одну лише тоді, коли вони мають схожі стратегічні та геостратегічні позиції", – наводять журналісти слова Орбана.

І не потрібно бути фізиком-ядерником, щоб побачити це одразу: Азербайджан межує з Іраном на півдні і з Росією на півночі; на заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході – росіяни. Тож ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре керувати життям нації за таких обставин,

– сказав Орбан.

Ймовірно, лідер Угорщини під німецькомовними мав на увазі Австрію, а про Україну чомусь не згадав, "населивши" нашу країну російськими окупантами.

Можна припустити, що в Орбана виникли проблеми з географією. Також слід зазначити, що це далеко не перший скандал з Орбаном та територією України.

У листопаді 2022 року прем'єр-міністр Угорщини одягнув футбольний шарф, на якому зображено карту "Великої Угорщини" з територіями України та Румунії. У Бухаресті та Києві засудили вчинок угорського лідера.

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