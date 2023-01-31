Скандальное заявление Орбан сделал во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он сказал, что на западе Венгрия граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, "забыв" об Украине.

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"Я также сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь несколько важнее: что страны понимают друг друга лишь тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции", – приводят журналисты слова Орбана.

И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах,

– сказал Орбан.

Вероятно, лидер Венгрии под немецкоязычными имел в виду Австрию, а об Украине почему-то не упомянул, "населив" нашу страну российскими оккупантами.

Можно предположить, что у Орбана возникли проблемы с географией. Также следует отметить, что это далеко не первый скандал с Орбаном и территорией Украины.

В ноябре 2022 года премьер-министр Венгрии надел футбольный шарф, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с территориями Украины и Румынии. В Бухаресте и Киеве осудили поступок венгерского лидера.

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