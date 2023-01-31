Скандальное заявление Орбан сделал во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он сказал, что на западе Венгрия граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, "забыв" об Украине.
Обратите внимание Путин не откажется от войны, потому что боится проиграть на выборах, – Орбан
Орбан населил Украину россиянами
"Я также сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь несколько важнее: что страны понимают друг друга лишь тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции", – приводят журналисты слова Орбана.
И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах,
– сказал Орбан.
Вероятно, лидер Венгрии под немецкоязычными имел в виду Австрию, а об Украине почему-то не упомянул, "населив" нашу страну российскими оккупантами.
Можно предположить, что у Орбана возникли проблемы с географией. Также следует отметить, что это далеко не первый скандал с Орбаном и территорией Украины.
В ноябре 2022 года премьер-министр Венгрии надел футбольный шарф, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с территориями Украины и Румынии. В Бухаресте и Киеве осудили поступок венгерского лидера.
Орбан оскандалился с заявлением о войне в Украине
- Едва ли не каждое заявление Орбана о войне в Украине резонансно и вызывает возмущение. Недавно он изложил свою позицию по поводу текущей ситуации российско-украинской войны.
- Орбан не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину. По его словам, цель России – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе".
- Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется одеть солнцезащитные очки".
- МИД Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, которому выразило протест в связи с этими высказываниями Орбана.