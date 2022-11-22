Так, Виктор Орбан пришел на футбольный матч с шарфом, на котором изображена Венгрия с частью украинской территории. Спикер МИД Украины Олег Николенко высказал свое мнение по этому поводу.

Обратите внимание Орбан прямо заявил, что будет призывать лидеров ЕС пересмотреть санкции против России

В МИД требуют извинений от Орбана

Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики,

– заявил Николенко.

По словам спикера, в МИД Украины будет приглашен венгерский посол, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана.

"Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины", – подчеркнул Николенко.

Детали скандала с Орбаном

20 ноября Орбан надел фанатский шарф на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за сборную Венгрии. Премьер Венгрии в своем фейсбуке опубликовал видео с Джуджаком. На кадрах в раздевалке венгерской команды стоял Орбан с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".

В МИД Румынии отреагировали на поступок венгерского премьера, пишут румынские СМИ. Ведомство передало послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" поступка Орбана.

Орбан поддерживает российскую агрессию

Ранее Виктор Орбан заявил, что будет убеждать лидеров ЕС пересмотреть санкции против Москвы. Также Венгрия цинично договаривается с Кремлем по газу. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто недавно посетил Москву.

Орбан не раз критиковал политику ЕС против России. Он считает, что санкции ЕС против России провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией.

Из-за политики правительства Орбана Венгрия рискует стать изгнанником в ЕС. Европейская комиссия ранее рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права. Речь идет о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро.

Кстати, Венгрия решила сменить ветку для получения газа на фоне взрывов на "Северных потоках". Таким образом, Будапешт попытается избежать последствий от газового шантажа Москвы.

Достойно внимания – Венгрия попала в новый скандал: смотрите видео