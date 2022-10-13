Сийярто 13 октября во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину приехал в Москву. Сразу после приземления венгерский министр уехал в штаб-квартиру "Газпрома".

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Венгрия договорилась о транзите газа через "Турецкий поток"

Петер Сийярто подчеркнул, что его визит является ключевым для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. Он заявлял, что едет в Россию "для соответствующих обсуждений с "Газпромом", с "Росатомом" и другими чиновниками".

В то же время, тех, кто критиковал визит, глава венгерского МИД обвинил в том, что они "не хотят мира".

В Кремле Венгрия достигла окончательной договоренности с "Газпромом" по отсрочке платежей за российский газ на сумму в 1,9 миллиарда евро. Поставки российского газа в Венгрию будут перенаправлены с западного на южный маршрут через "Турецкий поток".

Кроме того, в Москве Сийярто отметил, что Венгрия не поддержит дополнительные санкции ЕС против России в сфере энергетики. Он заявил, что Венгрия выступает против дополнительных энергетических санкций в отношении России и надеется, что от Евросоюза не будет новых предложений в этой области.

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Следует отметить, что Венгрия и Россия договариваются о транзите газа на фоне провокаций на "Северном потоке-1", которым в ЕС транспортируется российский газ. Также договоренность была достигнута тогда, когда Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в июле 2022 года Петер Сийярто стал первым с 24 февраля европейским чиновником, посетившим Москву не для мирных переговоров, а для решения двусторонних вопросов. До сих пор никто другой из министров государств ЕС не повторял такой шаг.

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