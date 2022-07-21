Венгрия заявила, что хочет перестраховаться и избежать нехватки природного газа.

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Сиярто лично встретился с лавровым. СМИ сообщают, что венгерский премьер поблагодарил его за возможность встречи.

Сиярто отправился в Москву по двум причинам

Премьер Венгрии заявил, что приехал в столицу страны-агрессора по двум причинам:

Первая причина – обеспечить энергоснабжение Венгрии,

Вторая причина – просить мира.

Венгрии газа хватает, но нужно быть уверенными в будущем

Венгерский премьер заявил, что сегодня в Европе кризис энергоснабжения. И хотя наполнение резервуаров природного газа идет в соответствии с заказом, власти страны хотят быть увереннее в будущем, поэтому стараются дополнительно докупить 700 миллионов кубометров газа в рамках уже заключенных контрактов.

Он добавил, что купить в Европе дополнительные 700 миллионов кубометров природного газа без российского ресурса невозможно.

Венгры страдают от войны

Сиярто еще раз просил у лаврового прекращения войны, потому что "война очень плохая" и венгры хотят мира. Мол, поскольку Венгрия граничит с Украиной, она каждый день сталкивается с негативными последствиями войны, глядя. как приезжают и уезжают семьи.

Но при этом он сказал, что Венгрия не поддерживает блок россии. Мол, это противоречит национальным интересам страны, поскольку "между Востоком и Западом должен быть диалог".

Тем временем в Лондоне готовятся новые санкции против москвы. Великобритания запретит импорт российской нефти и угля. Речь идет о покупке, поставке и доставке этих продуктов прямым или косвенным путем.

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