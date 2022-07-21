Угорщина заявила, що хоче перестрахуватися і уникнути браку природного газу.

До теми Чому Угорщина зманіпулювала заявами щодо транзиту зброї: пояснення політолога

Сіярто особисто зустрівся з лавровим. ЗМІ повідомляють, що угорський прем'єр подякував йому за можливість зустрічі.

Сіярто вирушив до москви з двох причин

Прем'єр Угорщини заявив, що приїхав до столиці країни-агресорки з двох причин:

Перша причина – забезпечити енергопостачання Угорщини,

Друга причина – просити миру.

Угорщині газу вистачає, але треба бути впевненими у майбутньому

Угорський прем'єр заявив, що сьогодні в Європі криза енергопостачання. Й хоч наповнення резервуарів природного газу йде відповідно до замовлення, влада країни хоче бути впевненішою у майбутньому, тож прагне додатково докупити 700 мільйонів кубометрів газу в рамках уже укладених контрактів.

Він додав, що купити в Європі додаткові 700 мільйонів кубометрів природного газу без російського ресурсу неможливо.

Угорці страждають від війни

Сіярто вкотре просив у лаврова припинення війни, бо "війна дуже погана" і угорці хочуть миру. Мовляв, оскільки Угорщина межує з Україною, вона щодня стикається з негативними наслідками війни, дивлячись. як приїжджають та їдуть сім'ї.

Але при цьому він сказав, що Угорщина не підтримує блоку росії. Мовляв, це суперечить національним інтересам країни, оскільки "між Сходом та Заходом має бути діалог".

Тим часом у Лондоні готують нові санкції проти москви. Велика Британія заборонить імпорт російської нафти та вугілля. Мовиться про купівлю, постачання і доставку цих продуктів прямим або непрямим шляхом.

Вас може зацікавити – ЄС затвердив 7 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео