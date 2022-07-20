Это 24 каналу объяснил политолог Дмитрий Тужанский. Он говорит, что такие заявления властей Венгрии о транзите оружия – очередное недоразумение.

К теме Сиярто такого не говорил, – аналитик о заявлении Венгрии о Закарпатье на случай боевых действий

Эксперт считает, что Венгрия не запрещала транзит оружия в Украину через свою территорию, однако она не дает собственного оружия.

Страна запрещает передачу оружия Украине (собственного или зарубежного) через украинско-венгерскую границу, чтобы не подвергать закарпатцев, где проживает венгерская община, опасности. Но это политика манипуляций, потому что ракетами обстреливают всю Украину,

– сказал Тужанский.

Политолог отметил, что в то же время венгерская сторона, согласно решению правительства еще 7 марта, разрешает транзит оружия по территории Венгрии, но не через границу. "То есть ее могут авиацией передать в Словакию, Румынию или Польшу и оттуда завести в Украину", – пояснил он.

Тужанский рассказал, что Венгрия сознательно не объясняла этот вопрос, потому что для нее он политический.

"Ведь российское вторжение готовилось, когда в Венгрии была избирательная кампания. И Виктор Орбан выиграл в четвертый раз, потому что они начали проводить миротворческую риторику и спекулировали на этом", – добавил он.

Эксперт уверяет, что Венгрия имеет дуальную позицию – с одной стороны они в ЕС и НАТО, а с другой – ведут себя изоляционно и выступают против санкций.

Тужанский объяснил позицию Венгрии по транзиту оружия в Украину:



Официальная позиция Венгрии по оружию Украине: