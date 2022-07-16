Политолог и аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский подчеркнул, что очень важно уточнить подробный перевод того, что сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Как он отметил, в украинском инфопространстве появился перевод о том, что Сиярто сказал, что венгерские войска могут пересечь границу. Очевидно, можно было бы подумать об украино-венгерской границе.

Должен сказать, он этих слов не говорил,

– заверил Тужанский.

Как он объяснил, Сиярто действительно говорил о границе в контексте защиты венгров в Украине. О том, что венгерские войска могут пересечь украинскую границу – не говорилось.

"Однако его фраза звучала так, что у них есть несколько сценариев, чтобы защитить украинских венгров. И именно с этим связан отвод венгерских войск на границе", – объяснил аналитик.

Это важно понимать, поскольку российские пропагандисты этим уже манипулируют.

Что конкретно сказал Сиярто

Как говорится в тамошнем издании Index, Сиярто отметил, что Венгрия, "как и любая другая страна, по соседству с которой идет война, должна быть готова защищаться, если это необходимо".

И добавил, что в стране также были подготовлены сценарии чрезвычайных ситуаций войны. Отчасти это касается отвода венгерских военных по охране границы.

По словам Петера Сийярто, именно в интересах Венгрии как можно быстрее установить мир на востоке его страны, потому что тогда "смогут избежать опасных сценариев" и защитить 150 000 венгров, живущих на Закарпатье.

"Если фронт может дойти до западной части Украины, то в нашем случае это составляет гораздо больший риск для безопасности, чем раньше", – добавил Сиярто.

Что не так с заявлением Сиярто: смотрите видео

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