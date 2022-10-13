Сійярто 13 жовтня вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхав до Москви. Відразу після приземлення угорський міністр поїхав у штаб-квартиру "Газпрому".

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Угорщина домовилася про транзит газу через "Турецький потік"

Петер Сійярто наголосив, що його візит ключовий для забезпечення енергетичної безпеки Угорщини. Він заявляв, що їде у Росію "для відповідних обговорень із "Газпромом", з "Росатомом" та іншими посадовцями.

Водночас тих, хто критикував візит, глава угорського МЗС звинуватив у тому, що вони "не хочуть миру".

У Кремлі Угорщина досягла остаточної домовленості з "Газпромом" щодо відстрочення платежів за російський газ на суму в 1,9 мільярда євро. Постачання російського газу до Угорщини буде перенаправлено із західного на південний маршрут через "Турецький потік".

Крім того, у Москві Сійярто зазначив, що Угорщина не підтримає додаткових санкцій ЄС проти Росії у сфері енергетики. Він заявив, що Угорщина виступає проти додаткових енергетичних санкцій щодо Росії і сподівається, що від Євросоюзу не буде нових пропозицій у цій галузі.

До слова Україна попередила про можливу підготовку Росії до провокації з пошкодженням "Турецького потоку"

Слід зазначити, що Угорщина та Росія домовляють на транзит газу на тлі провокацій на "Північному потоці-1", яким у ЄС транспортується російський газ. Також домовленості було досягнуто тоді, коли Росія атакує енергетичну інфраструктуру України.

Зауважимо, що у липні 2022 року Петер Сійярто став першим з 24 лютого європейським посадовцем, який відвідав Москву не для мирних переговорів, а для вирішення двосторонніх питань. Досі ніхто інший з міністрів держав ЄС не повторював такий крок.

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