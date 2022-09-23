Сійярто повідомив журналістам, що обговорював із лавровим енергетичну співпрацю, війну в Україні та економічні питання. Він додав, що забезпечення енергопостачання є одним із найважливіших питань для Угорщини.

Важливо Дві сусідки: Давидюк назвав ще дві країни, які можуть учинити акт агресії проти України

Угорщина проти нових санкцій ЄС

Сійярто зазначив, що не хоче, аби угорський народ платив за війну, до якої він не має відношення. Він додав, що Угорщина не погодиться з ЄС на те, що суперечитиме її національним інтересам. Глава МЗС впевнений, що європейська економіка прямує до рецесії.

За словами Сійярто, є лише одне вирішення проблеми інфляції воєнного часу та стрибкоподібних цін на енергоносії – мир.

Угорщина хоче миру. Користуючись можливостями, наданими ООН, я також сказав про це своєму колезі сергію лаврову, на жаль, як єдиний з міністрів закордонних справ серед країн ЄС,

– зауважив Сійярто.

У ЄС раніше заявляли, що Угорщина може шантажувати санкціями, щоб змусити Брюссель схвалити грошову допомогу, яку не надали через побоювання щодо порушення верховенства права. Зокрема, прем'єр-міністр Віктор Орбан останніми роками кілька разів конфліктували з ЄС через корупцію, міграцію, права ЛГБТ та демократичні стандарти.

Чи можуть Угорщину виключити з ЄС

Політолог Дмитро Тужанський вважає, що виключення Угорщини з ЄС могло б нашкодити Україні. Якщо б на західному кордоні України з'явилася сумнівна демократія без запобіжників ЄС – це не найкращий варіант.

За словами експерта, усе, що ЄС зараз може зробити всередині – обмежити Угорщину фінансово та обмежити право голосу у відповідних органах, наприклад, у Раді ЄС.

Як режим Угорщини підриває європейські цінності

Угорщина доволі часто шокує світ своїми заявами та позицією у війні росії проти України.

Більшість депутатів Європарламенту засудили спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині. Правління Орбана назвали "гібридним режимом".

У Чехії вважають, що Угорщина теоретично може вийти з ЄС.

Вас може зацікавити – Орбан розраховує на росію: дивіться відео