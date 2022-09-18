Варіант, коли на західному кордоні України з'явиться сумнівна демократія без запобіжників ЄС – не найкращий. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог, аналітик угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський.
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Угорщина – не загроза Україні
Експерт наголошує, що питання не полягає в тому, що Угорщина може становити якусь мілітарну загрозу для України. Це лише ще одне джерело нестабільності.
Це така ще одна білорусь, умовно кажучи. Втім, важливо пояснити, що процедури виключення країни з Європейського Союзу станом на зараз не існує,
– наголошує Дмитро Тужанський.
Є лише процедура виходу з Союзу, коли країна сама виступає ініціатором. Цим скористалася Велика Британія, коли виходила з Європейського Союзу.
"Усе, що ЄС зараз може зробити всередині – це обмежити (Угорщину – 24 канал) фінансово та обмежити право голосу у відповідних органах, наприклад, у Раді ЄС", – пояснив політолог.
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Чехія тролить Угорщину
Раніше міністр уряду Чехії з європейських питань Мікулаш Бек заявив, що дії Угорщини вказують на те, що вона невдовзі може вийти з Європейського Союзу.
Експерт вважає, що такі заяви з Чехії – це тролінг. Він дуже вдалий і доволі болісний для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Ще недавно, за попереднього прем'єра Чехії Андрея Бабіша, він розглядав Чехію як такого політичного союзника разом з Варшавою, які будуть шантажувати чи політично боротися з Брюсселем за різні права й скасування обмежень,
– заявив експерт.
Втім, у Чехії змінилася влада й прийшов більш прозахідний уряд, а Варшава навіть без зміни влади зайняла чітку прозахідну та проукраїнську позицію.
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