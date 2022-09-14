Є цілком серйозні пропозиції про виключення Угорщини з Європейського Союзу. Про це в ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

Важливо Єврокомісія хоче зменшити фінансування Угорщини: у ЗМІ назвали основні причини

Угорщині загрожує виключення з ЄС

Експерт зазначає: для того, аби виключити якусь країну з Європейського Союзу, треба довести, що її внутрішня структура не відповідає вимогам ЄС.

Ось нас оголосили кандидатом у ЄС, і тепер ми знаємо, що перед нами тривалий шлях. Сьогодні наш прем'єр оголосив, що ми спробуємо провести перемовини й вступити за 2 роки. А коли Угорщина вступала, вона вела переговори 9 років, якщо я не помиляюся,

– розповідає Михайло Шейтельман.

Тоді ці переговори були тривалими, оскільки сусідка України мала відповідати усім критеріям для вступу. Сьогодні натомість вона, можливо, не відповідає критеріям щодо демократії.

"Як ця партія досі перебуває у владі? Ми не сумніваємося, що угорці проголосували й це їхній вибір. Та в який спосіб, на чиї гроші фінансується ця партія? Отакі питання, я думаю, можуть виникнути в Єврокомісії", – пояснив політтехнолог.

До слова Це був би економічний крах, – політолог пояснив, чи може Угорщина вийти з Євросоюзу

Угорщина сама винна

Фахівець не виключає, що ЄС закрив би очі на угорське питання, якби сама держава у своїй політиці настільки не вибивалася з загальної колії. Зокрема в питанні санкцій проти росії.

Звісно. Ось були переговори щодо нафти. Угорщина сказала: "ми не можемо купувати іншу нафту, бо наші заводи можуть працювати лише на цьому сорті". Тут Єврокомісія спокійно пішла на зустріч Угорщині, і їм дали виключення,

– розповідає Михайло Шейтельман.

За його словами, це економічний фактор. Як, наприклад, з податками, коли кожна країна сама вирішує, як їй вести податкову політику.

"Та є спільні справи, наприклад, корупція. Тобто, є європейський стандарт, якому потрібно відповідати. Аж раптом Угорщина добивається того, щоб не вводити санкції проти патріарха гундяєва. Чому? Угорщина ж навіть не православна країна", – зазначив політтехнолог.

Відтак, у таких ситуаціях виникають ознаки корупції. Це ще не докази, а лише ознаки. А далі Угорщина погоджується продовжити санкції проти росії лише за умови зняття обмежень з трьох путінських олігархів.

У цій ситуації Шейтельман вже вбачає не економічний фактор, а очевидно корупційний. А корупція в Європейському Союзі недопустима.

Угорщина змінила позицію щодо зброї для України: дивіться відео