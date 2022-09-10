Таку думку 24 каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, політолог Олександр Солонтай. Вихід Угорщини з Євросоюзу допускала Чехія, яка там нині головує.

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Угорщина не настільки потужна країна

Солонтай розповів, що вихід з Євросоюзу суперечить інтересам Угорщини. Це не настільки потужна, економічно незалежна країна.

Одна справа коли Велика Британія вийшла з Євросоюзу, бо вважала, що рівень їхнього економічного життя – вищий середнього рівня, й вона дотує Євросоюз,

– зазначив політолог.

Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти додав, що схожі мотиви лунають і від Нідерландів, які так само дотують Євросоюз. Зокрема, вони свого часу голосували проти вступу України до Євросоюзу, бо не хотіли вкладати більше грошей в Євросоюз для підтримання чергової країни з економічним рівнем нижче середнього.

Угорщина – країна-реципієнт

За словами Солонтая, Угорщина – це країна-реципієнт. Вона поповнюється з європейських загальних коштів і підтягує соціальне становище, охорону здоров'я, життя людей тощо.

"Для Угорщини історія з виходом з Євросоюзу – це крах. Це був би економічний крах для самої країни, величезна економічна криза", – зауважив він.

Ця ситуація може змусити Євросоюз переглянути принципи

Солонтай наголосив, що ця ситуація може спонукати Євросоюз переглянути принципи одностайності й накладання вето. Вона повертає на порядок денний те питання, якою кількістю голосів приймають рішення.

Наприклад, це питання вирішується одностайністю, це – 4/5 учасників, це – третиною. Щоб була зрозуміла більшість, але різні країни могли залишатись при своїй позиції,

– підкреслив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.

Політолог підсумував, що принцип одностайності дуже гальмує розвиток Євросоюзу. Це стосується не лише питань України й безпеки, а й фінансових, податкових, інфраструктурних, енергетичних тощо.

"Ось це зараз імовірніше, ніж вихід країн, які економічно розвиваються шляхом участі в Євросоюзі", – сказав він.

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