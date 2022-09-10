Таку думку 24 каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, політолог Олександр Солонтай. Вихід Угорщини з Євросоюзу допускала Чехія, яка там нині головує.
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Угорщина не настільки потужна країна
Солонтай розповів, що вихід з Євросоюзу суперечить інтересам Угорщини. Це не настільки потужна, економічно незалежна країна.
Одна справа коли Велика Британія вийшла з Євросоюзу, бо вважала, що рівень їхнього економічного життя – вищий середнього рівня, й вона дотує Євросоюз,
– зазначив політолог.
Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти додав, що схожі мотиви лунають і від Нідерландів, які так само дотують Євросоюз. Зокрема, вони свого часу голосували проти вступу України до Євросоюзу, бо не хотіли вкладати більше грошей в Євросоюз для підтримання чергової країни з економічним рівнем нижче середнього.
Угорщина – країна-реципієнт
За словами Солонтая, Угорщина – це країна-реципієнт. Вона поповнюється з європейських загальних коштів і підтягує соціальне становище, охорону здоров'я, життя людей тощо.
"Для Угорщини історія з виходом з Євросоюзу – це крах. Це був би економічний крах для самої країни, величезна економічна криза", – зауважив він.
Ця ситуація може змусити Євросоюз переглянути принципи
Солонтай наголосив, що ця ситуація може спонукати Євросоюз переглянути принципи одностайності й накладання вето. Вона повертає на порядок денний те питання, якою кількістю голосів приймають рішення.
Наприклад, це питання вирішується одностайністю, це – 4/5 учасників, це – третиною. Щоб була зрозуміла більшість, але різні країни могли залишатись при своїй позиції,
– підкреслив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.
Політолог підсумував, що принцип одностайності дуже гальмує розвиток Євросоюзу. Це стосується не лише питань України й безпеки, а й фінансових, податкових, інфраструктурних, енергетичних тощо.
"Ось це зараз імовірніше, ніж вихід країн, які економічно розвиваються шляхом участі в Євросоюзі", – сказав він.
Солонтай пояснив, чи може Угорщина вийти з Євросоюзу: дивіться відео
Угорщина й війна в Україні: останні новини
- В Угорщині видали підручник про Україну, який усіяний мотивами російської пропаганди. На такі обурливі провокації відреагували в МЗС.
- Угорщина блокує всі ініціативи, які стосуються України – і щодо НАТО, і щодо Євросоюзу, і щодо військової допомоги. Країна ще й виступає проти накладання санкцій на росію.
- Про Україну брешуть і на угорському телебаченні. Там поширюють думку, що з 1991 року в нашій країні нічого не було, крім злиднів, голоду й корупції.