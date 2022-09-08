Про це 24 каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Він також зазначив, що не виключає, що автор цього підручника чи принаймні цього розділу, який ілюстрували, не зрозуміє українського обурення.

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"Я не виключаю, що для нього це "правда" – така, яку він її розуміє. Він так розуміє Україну, він так розуміє міжетнічні відносини всередині України, геополітику", – каже Тужанський.

За його словами, проблема у тому, що ось таку "правду" цей укладач він звідкись взяв. І ось тут ключова суть, додає Тужанський: в якому уявленні про світ і свого найбільшого сусіда (України – 24 канал ред.) угорці перебувають. Звідки вся така інформація йде тощо.

Дмитро Тужанський директор Інституту центральноєвропейської стратегії Тут ми зачіпаємо цілий спектр питань і ключове – це об'єктивність. Чи такими є угорські медіа, наука, аналітики. Я можу вам навести й інші приклади. Дуже популярний в академічних колах Угорщини наратив, що Україна – це штучна держава. У Швейцарії з цього сміються. Якщо Україна штучна держава, то яка тоді Швейцарія?

Дмитро Тужанський переконаний, що всі наративи брехливі і, на жаль, вони популярні в Угорщині серед педагогічних та наукових спільнот.

Не безнадійна Угорщина, бо обурення змісту вперше оголосили угорські журналісти та аналітики. Не все так однозначно,

– додає він.

"Якщо всередині Угорщини цей контент викликав протест і навіть я чув, що протест з україносекптичних кіл, то все-таки Угорщина – це не росія", – резюмує фахівець.

Предмет скандалу. Напередодні стало відомо, що в Угорщині в шкільному підручнику поширюють пропагандистські наративи про війну в Україні. Мовляв, нашу державу наразі намагаються поділити США, Європейський Союз, а також росія.

Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко, українське відомство не могло оминути увагою підручник з географії. Його в Угорщині використовують для викладання шкільного предмета для учнів 8 класу.

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