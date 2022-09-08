Про це 24 каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Він також зазначив, що не виключає, що автор цього підручника чи принаймні цього розділу, який ілюстрували, не зрозуміє українського обурення.
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"Я не виключаю, що для нього це "правда" – така, яку він її розуміє. Він так розуміє Україну, він так розуміє міжетнічні відносини всередині України, геополітику", – каже Тужанський.
За його словами, проблема у тому, що ось таку "правду" цей укладач він звідкись взяв. І ось тут ключова суть, додає Тужанський: в якому уявленні про світ і свого найбільшого сусіда (України – 24 канал ред.) угорці перебувають. Звідки вся така інформація йде тощо.
Тут ми зачіпаємо цілий спектр питань і ключове – це об'єктивність. Чи такими є угорські медіа, наука, аналітики. Я можу вам навести й інші приклади. Дуже популярний в академічних колах Угорщини наратив, що Україна – це штучна держава. У Швейцарії з цього сміються. Якщо Україна штучна держава, то яка тоді Швейцарія?
Дмитро Тужанський переконаний, що всі наративи брехливі і, на жаль, вони популярні в Угорщині серед педагогічних та наукових спільнот.
Не безнадійна Угорщина, бо обурення змісту вперше оголосили угорські журналісти та аналітики. Не все так однозначно,
– додає він.
"Якщо всередині Угорщини цей контент викликав протест і навіть я чув, що протест з україносекптичних кіл, то все-таки Угорщина – це не росія", – резюмує фахівець.
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Угорщина підігрує росії у війні проти України
- Саме Угорщина є противником посилення санкцій Євросоюзу проти росії. Протягом попередніх 6 пакетів санкцій Будапешт ставив свої умови до каральних обмежень Брюсселя.
- 2 травня Олексій Данілов заявив, що Угорщина заздалегідь знала про плани Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні. Він сказав, що країна нібито мала намір забрати частину територій собі.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Франциском та розповів, коли росіяни планують завершити війну. Згідно з інформацією, яку розповів Понтифік, росіяни начебто планують закінчити війну до 9 травня 2022 року.
- Угорщина продовжує гнути проросійську лінію, зневажаючи європейські цінності. Тепер там заявили, що накладуть вето на будь-які пропозиції ЄС щодо ембарго на російські енергоносії.
- У Єврокомісії запустили процедуру, яка передбачає обмеження фінансування Угорщини з бюджету ЄС. Причиною того є корупція в країні.