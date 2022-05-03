Згідно з інформацією, яку розповів Папа Римський, росіяни нібито планують закінчити війну до 9 травня.

Важливо Окупанти розпочали штурм "Азовсталі"

Голова католицької церкви зазначила, що дуже сподівається на справжнє завершення війни.

Тепер це не просто Донбас — це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт... Я налаштований песимістично, але ми маємо зробити все можливе, щоби зупинити війну, — прокоментував Папа Римський.

Відомо, що зустріч прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з Папою Римським Франциском відбулася 22 квітня 2022 року.

Крім того, очільник католицької церкви додав, що поки не планує візиту до Києва. За його словами, спочатку він хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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