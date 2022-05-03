Согласно информации, которую рассказал Папа Римский, россияне планируют закончить войну до 9 мая.

Важно Папа Римский заявил, что просил о встрече с Путиным в Москве, но ответа не получил

Глава католической церкви отметила, что очень надеется на настоящее завершение войны.

Теперь это не просто Донбасс — это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт... Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну, — прокомментировал Папа Римский.

Известно, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Папой Римским Франциском состоялась 22 апреля 2022 года.

Кроме того, глава католической церкви добавил, что пока не планирует визит в Киев. По его словам, поначалу он хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Что может сделать Россия на 9 мая

Чиновники Запада и США считают, что Путин может прибегнуть к объявлению войны Украине 9 мая. Это позволит полноценно мобилизовать российские резервные силы, поскольку в планах у диктатора – завоевать Восточную и Южную Украину.

Схожего мнения и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации, поэтому в ближайшее время можно готовиться к объявлению открытого призыва.

Что касается общей мобилизации, то вероятность ее объявления очень низка. Такое решение вызовет социальный взрыв в России и может стать неконтролируемым пламенем, ведь большая часть общества ждет от Путина 9 мая хороших новостей.

Российским оккупантам, которые находятся в Донецкой и Луганской областях, а также боевикам ОРДЛО начали обещать, что вскоре созданные Кремлем недореспублики "станут частью России". Вероятно, Путин может объявить об этом 9 мая.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, существуют "серьезные основания считать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в целях пропаганды.

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