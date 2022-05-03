Папа просив російського посла припинити війну

Франциск наголосив, що у перший день війни, 24 лютого, телефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Про це глава Ватикану сказав у інтерв'ю.

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Однак до Володимира Путіна священнослужитель не дзвонив. Натомість він пішов до російського посла, аби той пояснив дії керівництва Росії. "Я сказав, будь ласка, припиніть це", – пригадав Франциск.

На 20-ий день війни Папа відправив Путіну повідомлення про те, що готовий приїхати у Москву та зустрітися з ним.

Ми ще не отримали відповіді, але будемо наполягати навіть, якщо Путін не може і не хоче мати цю зустріч зараз,

– наголосив понтифік.

Чи приїде Франциск до Києва

Папа Римський "відчуває", що йому зараз не варто їхати до Києва. Попри те, що багато людей просили його про такий символічний жест, Франциск відправив в Україну двох кардиналів.

"Я відчуваю, що мені не потрібно їхати (до Києва – 24 канал). Спочатку я маю поїхати в Москву, спочатку я маю зустрітися з Путіним. Але я теж священник, що я можу зробити? Я роблю те, що можу. Якби ж Путін відкрив двері..." – сказав глава католицької церкви.

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Зверніть увагу! Раніше Володимир Зеленський казав, що очікує на приїзд Франциска в Україну. Президент переконаний, що це суттєво допомогло б нашій державі.

Папа каже, що Путін його ігнорує

Раніше понтифік казав, що тричі звертався до очільника Кремля з проханням евакуювати цивільне населення з блокадного Маріуполя. Зокрема, Папа пропонував вивезти людей на кораблі під прапором Ватикану. Однак відповіді від агресора Франциск так і не отримав.

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