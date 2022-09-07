Напередодні стало відомо, що в Угорщині в шкільному підручнику поширюють пропагандистські наративи про війну в Україні. Мовляв, нашу державу наразі намагаються поділити США, Європейський Союз, а також росія.

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У МЗС уже різко відреагували на це

Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко, українське відомство не могло оминути увагою підручник з географії. Його в Угорщині використовують для викладання шкільного предмета для учнів 8 класу.

Ніколенко зауважив, що напередодні українські дипломати мали зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві. Під час неї представники нашої держави "наголосили на неприйнятності поєднання неправдивих та викривлених фактів про Україну".

Речник міністра закордонних справ підкреслив, що наша держава вимагає відреагувати якомога швидше. В першу чергу, прибравши з підручника з географії інформацію, яка не має нічого спільного з правдою.

Поділ України – не єдина брехня

Зауважимо, що у підручнику з географії для угорців йдеться про те, що Карпати – єдина гірська система в Україні. Ба більше, на їхній території наразі триває громадянська війна. Якщо більше заглиблюватися в деталі, то в підручнику, який вчить восьмикласників, робиться особливий акцент на Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Трьох містах, які, наголошують угорці, є історично їхніми.

Але і це ще не все. Книжка, яка входить до обов'язкової шкільної програми, викривлює ситуацію навколо анексії Криму. Мовляв, у нашій державі "часто ворогують українська та російська етнічні групи". І саме це, переконують укладачі підручника, стало причиною "конфлікту за Крим". Відповідні наративи виносять за дужки росію, яка й стала причиною анексії півострова, а через вісім років – повномасштабної війни.

Вишенькою на торті, так би мовити, стала критика умови в Україні. Мовляв, наша держава – погане місце для життя. А найгірше, бідкаються укладачі підручника, що угорців у ній ще й утискають.

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