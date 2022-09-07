Накануне стало известно, что в Венгрии в школьном учебнике распространяются пропагандистские нарративы о войне в Украине. Мол, наше государство сейчас пытаются поделить США, Европейский Союз, а также россия.

Читайте также В Мельбурне художник зарисовал свое провокационное граффити с украинским и российскими солдатами

В МИДе уже резко отреагировали на это

Как отметил спикер МИД Олег Николенко, украинское ведомство не могло обойти вниманием учебник по географии. Его в Венгрии используют для преподавания школьного предмета для учащихся 8 класса.

Николенко отметил, что накануне у украинских дипломатов была встреча в венгерском внешнеполитическом ведомстве. Во время нее представители нашего государства "подчеркнули неприемлемость сочетания ложных и искаженных фактов об Украине".

Представитель министра иностранных дел подчеркнул, что наше государство требует отреагировать как можно скорее. В первую очередь, убрав из учебника по географии информацию, не имеющую ничего общего с правдой.

Разделение Украины – не единственная ложь

Отметим, что в учебнике географии для венгров говорится, что Карпаты – единственная горная система в Украине. Более того, на их территории продолжается гражданская война. Если больше углубляться в детали, то в учебнике, который учит восьмиклассникам, делается особый акцент на Ужгороде, Мукачево и Хусте. Три города, которые, подчеркивают венгры, исторически их.

Но это еще не все. Книга, которая входит в обязательную школьную программу, искажает ситуацию вокруг аннексии Крыма. Мол, в нашем государстве "часто враждуют украинская и русская этнические группы". И именно это, уверяют составители учебника, послужило причиной "конфликта за Крым". Соответствующие нарративы выносят за скобки россии, которая и стала причиной аннексии полуострова, а через восемь лет – полномасштабной войны.

Вишенкой на торте, так сказать, стала критика условия в Украине. Мол, наше государство – плохое место для жизни. А хуже всего, жалуются составители учебника, что венгров в ней еще и притесняют.

Достойно внимания – почему в Европе снизились цены на газ: смотрите видео