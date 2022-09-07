Підручник з брехнею про Україну є обов’язковою навчальною книгою для угорських учнів. У ній мовиться про те, що Карпати – це єдині гори в Україні й там триває громадянська війна.

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В Україні воюють "етнічні групи між собою"

Для початку автори підручника розповіли дітям, що в Україні єдині гори – це Карпати. А "біля підніжжя гір розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст". Тобто позбавили державу суверенітету над кримськими горами.

Також у шкільній книзі зазначено, що в Україні "часто ворогують українська та російська етнічні групи". Їхній конфлікт начебто спричинив "конфлікт за Крим". Тобто в Україні відбувається громадянська війна, до якої росія, очевидно, не причетна.

"У багатонаціональній Україні розподіл по території національностей дуже нерівномірний. Більшість – це українці за національністю, але на сході країни значна частка росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови (російська, українська) дуже подібні, а п'ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів, дивіться малюнок", – брешуть в угорських підручниках.

"Кому має належати Україна?"

Далі автори підручника наводять брехливий і образливий для українців малюнок. На ньому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: "Кому (з них) має належати Україна?"



Угорщина розробила пропагандистський підручник про війну в Україні / Фото ЄП

Книга також доводить, що Україна – погане місце для життя. Угорці, які живуть в Україні, нібито потерпають найбільше.

"Здоров'я населення погане, люди можуть розраховувати на чи не найнижчу тривалість життя на континенті. Загальна економічна ситуація в Україні не є сприятливою для угорців, до того ж Закарпаття є одним із найбільш відсталих районів", – зазначено в книзі.

МЗС України відреагувало на угорський підручник

У коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що міністерство знає про ситуацію з угорським підручником географії. Українські дипломати вимагають виправити брехню про перебіг війни в Україні.

"Українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику, – наголосив Ніколенко.

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