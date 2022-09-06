Угорщина погрожує заблокувати частину санкцій Європейського Союзу проти росії, якщо трьох олігархів не заберуть зі списку. Мовиться про Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії до України до санкційного списку ЄС увійшла понад тисяча осіб. Угорщина хоче, щоб трьом вищезгаданим скасували заборону видавати візи та не заморожували активи.

Улюблений олігарх путіна

ЄС планує продовжити дію санкційного списку ще на шість місяців. Питання обговорюватимуть 7 вересня.

Поновити список підсанкційних олігархів можуть лише одностайним голосуванням. Під обмеження підпадають 1217 фізичних та 108 юридичних осіб. Список розширювали з 24 лютого. Туди одразу потрапили і Усманов, і Авен.

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За інформацією офіційного журналу ЄС, Усманов є "прокремлівським олігархом з особливо тісними зв'язками з президентом росії владіміром путіним". Його також називають одним із "улюблених олігархів путіна", який має вплив на кремль.

Авен є одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з владіміром путіним у кремлі. Він не діє незалежно від вимог президента,

– повідомляють у ЄС.

Рашников отримав санкції у березні. У Брюсселі називають його "провідним російським олігархом, який є власником і головою ради директорів компанії Магнітогорського металургійного комбінату (ММК)". Це один з найбільших у росії платник податків.

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Причина поведінки Угорщини

У ЄС вважають, що Угорщина може шантажувати санкціями, щоб змусити Брюссель схвалити грошову допомогу, яку не надали через побоювання щодо порушення верховенства права. Зокрема, прем'єр-міністр Віктор Орбан останніми роками кілька разів конфліктували з ЄС через корупцію, міграцію, права ЛГБТ та демократичні стандарти.

Крім цього, Орбан критикував позицію ЄС щодо російської агресії. Він заявив, що санкції завдали шкоди Євросоюзу, але не послабили росію та не допомогли Україні.

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