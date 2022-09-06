Венгрия угрожает заблокировать часть санкций Европейского Союза против россии, если трех олигархов не уберут из списка. Речь идет об Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

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Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в санкционный список ЕС вошли более тысячи человек. Венгрия хочет, чтобы троим вышеупомянутых отменили запрет выдавать визы и не замораживали активы.

Любимый олигарх путина

ЕС планирует продлить действие санкционного списка еще на шесть месяцев. Вопросы будут обсуждаться 7 сентября.

Обновить список подсанкционных олигархов могут только единогласным голосованием. Под ограничения подпадают 1217 физических и 108 юридических лиц. Список расширялся с 24 февраля. Туда сразу же попали и Усманов, и Авен.

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По информации официального журнала ЕС, Усманов является "прокремлевским олигархом с особо тесными связями с президентом россии владимиром путиным". Его также называют одним из "любимых олигархов путина", оказывающего влияние на кремль.

Авен является одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, регулярно встречающихся с владимиром путиным в кремле. Он не действует независимо от требований президента,

– сообщают в ЕС.

Рашников получил санкции в марте. В Брюсселе называют его "ведущим российским олигархом, являющимся собственником и председателем совета директоров компании Магнитогорского металлургического комбината (ММК)". Это один из крупнейших в России налогоплательщик.

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Причина поведения Венгрии

В ЕС считают, что Венгрия может шантажировать санкциями, чтобы заставить Брюссель одобрить денежную помощь, которую не предоставили из-за опасений относительно нарушения верховенства права. В частности, премьер-министр Виктор Орбан в последние годы несколько раз конфликтовал с ЕС из-за коррупции, миграции, прав ЛГБТ и демократических стандартов.

Кроме того, Орбан критиковал позицию ЕС относительно российской агрессии. Он заявил, что санкции нанесли ущерб Евросоюзу, но не ослабили россию и не помогли Украине.

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