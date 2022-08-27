Про це 24 каналу розповів політолог та експерт з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. Він запевнив, що Угорщина залежна від російських грошей.

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За його словами, Угорщина не та країна, яка може реально щось серйозне заблокувати. Він каже, що вона дуже залежить від рішень Брюсселю.

Тому треба готуватися до того, що Угорщина буде пручатися проти російських санкцій до кінця, незалежно від того, будуть це візові обмеження чи ембарго,

– наголосив Тужанський.

Він додав, що риторика Орбана про мирні переговори України з росією пов'язані з тим, що прем'єр Угорщини розуміє, що чим довше росія продовжує агресію проти України, тим буде більше санкцій, а це ризик втратити вигідні контракти і російські гроші.

Про грошові обмеження ЄС щодо Угорщини

Він розповів, що санкції ЄС проти Угорщини не пов'язані з війною в Україні, хоча політично в Європі різкі заяви на адресу Віктора Орбана і Угорщини загалом з приводу їхньої проросійської позиції умиротворення агресора і ігнорування реальності.

Тужанський зазначив, що офіційний Будапешт пояснює це тим, що їм хочуть нав'язати якісь ЛГБТ-правила чи лібералізм, але це абсолютно абсурдні виправдання.

Тут йдеться тут про дотримання верховенства права і антикорупційного законодавства. Тобто ЄС не дає гроші Угорщині, бо сумнівається, що їх витрачатимуть прозоро, демократично і згідно з правил ЄС, а не опиняться в кишенях близьких до Орбана олігархів,

– пояснив він.

Санкції проти росії: останні новини

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що західні санкції проти росії повністю заблокували можливість москві отримувати будь-що для виготовлення озброєння.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що санкцій, які вже запроваджені світом проти росії, наразі недостатньо. Для того, щоб ослабити кремль, необхідно застосувати повне ембарго на енергію росії, яка є на ринку Європи.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що на восьмий пакет санкцій однозначно слід очікувати. Він зауважив, що в Євросоюзі вже працюють спеціальні комісії, які займаються моніторингом ефективності роботи майбутніх санкцій.

До того ж, країни Європи розглядають заборону видачі шенгенських віз росіянам. Естонія виступила ініціатором цієї ідеї. Багато європейських країн підтримали ініціативу ізоляції громадян країни-окупанта, "проти" висловилася Угорщина.

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