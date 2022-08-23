Про це 24 каналу розповів експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Він зауважив, що Європейський Союз проводить активні перемовини з країнами Перської затоки та Близького Сходу щодо постачання газу.

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Так, нові перемовини були й з Норвегією, яка пообіцяла в цьому році на 10 – 15% підвищити власний видобуток. А Японія, яка заходить на європейський ринок зі своїм зрідженим газом, готова поставити 10% всього, що вони видобудуть у цьому році.

Такі країни, як Велика Британія, Франція, Польща та країни Балтії доволі давно й активно шукають способи розширення кількості та якості своїх постачальників.

Угорщина, яка на 70% залежить від росії не поспішає вести такі перемовини, але їй доведеться це робити,

– зауважив експерт.

На думку Краєва, Угорщині таки доведеться шукати нові джерела постачання газу. Адже більша частина адекватних політиків країни розуміє, що надалі треба жити та працювати без росії.

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Експерт пояснив, наразі все складається так, що загальноєвропейського ембарго на газ немає, але насправді Європа здебільшого відмовилась від російського газу.

"Всі розуміють, що поки з цією процедурою, яка існує в межах Європейського Союзу, умовний голос Угорщини проти може зірвати весь процес накладання санкцій", – зауважив Краєв.

Тому починаючи з 6 пакету ми бачили, що країни, які готові накласти повний пакет санкцій – робили це на двосторонньому індивідуальному рівні,

– відзначив експерт.

Так, ці країни працювали над введенням санкцій, зважаючи на те, що у межах самого Євросоюзу їх будуть блокувати ті ж самі угорці. На думку Краєва, таке перестрахування буде й з восьмим пакетом санкцій.

Тобто на момент фінальних перемовин більшість країн, які будуть готові ввести цей пакет – вже його введуть, проте на своєму рівні.

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