Об этом 24 каналу рассказал эксперт совета внешней политики Украинская призма Александр Краев. Он отметил, что Европейский Союз проводит активные переговоры со странами Персидского залива и Ближнего Востока по поставкам газа.
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Так, новые переговоры были и с Норвегией, которая пообещала в этом году на 10 – 15% повысить собственную добычу. А Япония, входящая на европейский рынок со своим сжиженным газом, готова поставить 10% всего, что они добудут в этом году.
Такие страны, как Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии, довольно давно и активно ищут способы расширения количества и качества своих поставщиков.
Венгрия, которая на 70% зависит от россии, не спешит вести такие переговоры, но ей придется это делать,
– заметил эксперт.
По мнению Краева, Венгрии придется искать новые источники поставки газа. Ведь большая часть адекватных политиков страны понимает, что в дальнейшем нужно жить и работать без россии.
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Эксперт объяснил, что все складывается так, что общеевропейского эмбарго на газ нет, но на самом деле Европа в большинстве своем отказалась от российского газа.
"Все понимают, что пока с существующей в рамках Европейского Союза процедурой условный голос Венгрии против может сорвать весь процесс наложения санкций", – отметил Краев.
Поэтому, начиная с 6 пакета, мы видели, что страны, которые готовы наложить полный пакет санкций – делали это на двустороннем индивидуальном уровне,
– отметил эксперт.
Так, эти страны работали над введением санкций, учитывая, что в рамках самого Евросоюза их будут блокировать те же венгры. По мнению Краева, такая перестраховка будет и с восьмым пакетом санкций.
То есть, на момент финальных переговоров большинство стран, которые будут готовы ввести этот пакет – уже его введут, однако на своем уровне.
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Санкции против россии: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что западные санкции против россии полностью заблокировали возможность москвы получать что-либо для изготовления вооружения.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что санкций, которые уже введены миром против россии, пока недостаточно. Для того чтобы ослабить кремль необходимо применить полное эмбарго на энергию россии, которая есть на рынке Европы.
- Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что восьмой пакет санкций однозначно следует ожидать. Он отметил, что в Евросоюзе уже работают специальные комиссии, занимающиеся мониторингом эффективности работы будущих санкций.