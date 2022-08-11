Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил в интервью 24 каналу. Он подчеркнул, что цель россии – лишить и Украины вооружения во время возможной затяжной войны.

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россия не может компенсировать технологии

Китай и другие страны не имеют таких технологий, чтобы компенсировать россии возможность построить какой-то объем современного оружия,

– объяснил советник главы ОП.

россия, говорит Подоляк, вкладывает большие деньги в несколько нарративов. Главный в том, что Украина должна сесть за стол переговоров – при чем немедленно. Ведь сейчас у противника – пиковые территориальные достижения.

Любой аналог "Минска-3" будет означать превращение Украинского государства в руину. При этом москва не перестанет считать, что всю акваторию Черного моря она должна забрать себе.

россия хочет уменьшить получение оружия Украиной

В случае затяжной войны стремление россии понятно: противник хочет, чтобы Украина получала как можно меньше оружия. Это, считают оккупанты, заставит ВСУ застрять на определенной территории и вынудит украинские власти к переговорам. Для этого россияне задействуют иностранные медиа и международные организации, чтобы дискредитировать Украину.

Актуально В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать склады россии, – Подоляк

Оружие россии – устаревшее: что пишут СМИ

Иностранные медиа пишут, что большинство оружия, которое есть в россии, устарело.

Прежде всего речь идет о бронетехнике и вертолетах.

33% ракет, запускаемых российскими войсками, не попадают по целям.

Вражеская техника, которую ВСУ ликвидируют на поле боя, не отвечает современным требованиям.

У противника есть значительные проблемы с беспилотниками. Так в "Орлане-10" случаются частые неполадки.

Смотрите в видео – Подоляк о том, наступил ли перелом в войне: