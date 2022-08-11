Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он саркастически отметил, что нужно верить фейковым заявлениям минобороны россии, которое постоянно говорит "правду".
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По его словам, россияне говорят, что уничтожают по 100 украинских самолетов или 25 подлодок где-то в степях за день. При этом они добавляют, что это была "небольшая детонация".
Я думаю, что в течение следующих 2 – 3 месяцев эта "небольшая детонация" будет сопровождать практически все склады российской армии. Поэтому заявления о "небольшой детонации" и "неосторожности обращения россиян" на складах или аэропортах будет только увеличиваться,
– заявил Подоляк.
Советник главы ОП подчеркнул, что россия только сейчас начинает понимать, какого типа войну она получила.
"Ведь россияне "зашли" на 3 – 7 дней, но я до сих пор не понимаю, прошли ли уже те три дня, за которые они хотели захватить Киев. Может, мы просто неправильно понимаем эти дни. Возможно, у них один день – это полгода ", – отмечает Подоляк.
Он рассказал, что россия воюет по советским стандартам – оккупанты формируют ударные группировки по конкретным направлениям и хотят захватить определенный объем территории.
По мнению Подоляка, чтобы это "работало", российских военных нужно обеспечить горючим, бокомплектом и прочим.
Им было просто воевать, когда они могли это обеспечение приблизить к передовой. Но сегодня они вынуждены все это отодвигать как можно глубже в тыл. Таким образом мы разрываем логистическое обеспечение российских войск,
– заявил он.
Советник главы ОП добавил, что в дальнейшем это будет усугублять и темпы, и количество потерь. "А это совсем другой тип войны, к которой они не совсем готовы", – подытожил Подоляк.
К слову, 9 августа во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок" на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины. В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму.
В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели. Однако оккупанты начали придумывать многочисленные версии разных причин, которые могли бы объяснить взрывы и густой дым. Наконец объяснили это нарушением пожарной безопасности.
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