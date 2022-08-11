Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что все случаи, в том числе взрывы на пивзаводе в Донецке, воинской части в россии и аэродроме в беларуси, – это все имеет "корни" в российских спецслужбах.

К теме В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать составы россии, – Подоляк

По его словам, россия это делает и для того, чтобы взбудоражить свое население, сказать "вставай страна огромная, давай на войну".

Они хотят попытаться "отмобилизовать" настроения. Потому что скрытая мобилизация у них идет, но желающих воевать немного. Все понимают, что это какая-то странная война, где россияне только погибают,

– говорит Подоляк.

Советник главы ОП считает, что такими событиями россия хочет как-то повлиять на свое население и получить возможность принудительной мобилизации. Для этого российские спецслужбы создают все эти конфликты, в частности в россии и беларуси.

Подоляк напомнил, что в 1999 году, когда начиналась вторая Чеченская война, все взрывы жилых домов в Москве или других российских городах, где погибло множество людей, были сделаны российскими спецслужбами, чтобы оправдать войну.

"Так же они поступают и сегодня, поэтому мы должны это понимать и быть готовыми к таким провокациям", – сказал он.

Но, на мой взгляд, то, что произошло 9 августа в Крыму, – это как раз будет бить по планам россии мобилизации населения. Поэтому важно, чтобы таких панических настроений россиян было как можно больше,

– подытожил Подоляк.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: видео 24 канала



К слову, 9 августа во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок" на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины. В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму.

Оккупанты сразу начали придумывать многочисленные версии разных причин, которые могли бы объяснить взрывы и густой дым. Наконец объяснили это нарушением пожарной безопасности.