Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що всі випадки, зокрема вибухи на пивзаводі в Донецьку, військовій частині в росії та аеродромі в білорусі, – це все має "коріння" в російських спецслужбах.

До теми Протягом 2 – 3 місяців "невеличка детонація" супроводжуватиме склади росії, – Подоляк

За його словами, росія це робить і для того, щоб розбурхати свої населення, сказати "вставай страна агромная, давай на войну".

Вони хочуть спробувати "відмобілізувати" настрої. Бо прихована мобілізація в них таки йде, але бажаючих воювати небагато. Всі розуміють, що це якась дивна війна, де росіяни лише гинуть,

– каже Подоляк.

Радник глави ОП вважає, що такими подіями росія хоче якось повпливати на своє населення і отримати можливість примусової мобілізації. Для цього російські спецслужби створюють ці всі конфлікти, зокрема в росії і білорусі.

Подоляк пригадав, що в 1999 році, коли починалася друга Чеченська війна, всі вибухи житлових будинків в Москві чи інших російських містах, де загинуло безліч людей, були зроблені російськими спецслужбами, щоб виправдати війну.

"Так само вони роблять і сьогодні, тому ми маємо це розуміти і бути готовими до таких провокацій", – сказав він.

Але, на мій погляд, те, що відбулося 9 серпня в Криму, – це буде якраз бити по планах росії мобілізації населення. Тому важливо, щоб таких панічних настроїв росіян було якомога більше,

– підсумував Подоляк.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Подоляком: відео 24 каналу



До слова, 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна" на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму.

Окупанти одразу почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.