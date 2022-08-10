"Бавовна" все ніяк не відчепиться від російських окупантів. Вона дуже раптово виникає у тилах ворога по всій лінії фронту та нищить його командні центри, склади з боєприпасами та особовий склад. Кожного дня на окупованих територіях спалахують яскраві феєрверки, які освітлюють росіянам шлях до статусу "хороший".

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"Бавовна" на складі окупантів у Донецьку

росіяни в окупованому Донецьку вирішили використати територію пивзаводу абсолютно не за призначенням – облаштували там склад із боєприпасами. Стіни заводу збунтували проти такого рішення ворога та вирішили йому помститися.

Наразі не відомо, що справді сталося: чи то якийсь окупант знову необачно покурив, чи то трапилася якась інша оказія, але в результаті пригоди снаряди на пивзаводі почали детонувати. Місцеві мешканці вже активно повідомляють про вибухи та насміхаються з паніки окупантів.

Склад росіян на пивзаводі у Донецьку палає / Фото з місцевих пабліків

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